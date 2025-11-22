УПЛ. Металлист 1925 уверенно обыграл Карпаты

В субботу, 22 ноября, прошёл матч Карпаты - Металлист 1925 в рамках 13-го тура УПЛ.

Гости, харьковский Металлист 1925, сумели открыть счёт на 21-й минуте встречи. Антюх реализовал выход один на один с вратарём, и этот гол заставил Карпаты проснуться - подопечные Лупашко начали активно атаковать ворота соперника.

Активность со стороны львовской команды дала о себе знать, и Карпаты сравняли счёт на 39-й минуте. Автором гола стал Бруниньо, который на данный момент является лучшим бомбардиром команды.

После перерыва харьковчане во второй раз в этом поединке вышли вперёд - дубль оформил Денис Антюх, после чего последовали замены игроков.

Матч завершился со счётом 1:2 в пользу Металлиста 1925, тем самым харьковский коллектив завершив свою неудачную серию.

Статистика матча Карпаты - Металлист 1925 13-го тура чемпионата Украины Карпаты - Металлист 1925 – 1:2

Голы: Бруниньо 39 - Антюх 21, 51 Удары: 11 - 8

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 4 - 3

Фолы: 12 - 14

Карпаты: Домчак - Сыч, Адамюк, Педросо, Полегенько (Мирошниченко 63) - Танда, Бруниньо, Чачуа - Костенко (Шах 63), Пауло Витор (Фаби 81), Краснопир (Невес 81).

Металлист 1925: Варакута - Салюк, Павлюк, Шабанов - Антюх, Калюжный, Литвиненко, Забергджа, Крупский - Мба (Когут 81), Рашица.

Предупреждения: Адамюк 62, Танда 84 - Калюжный 74.

