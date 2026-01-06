Металлист 1925 объявил об уходе 34-летнего защитника

Харьковский Металлист 1925 объявил на своем официальном сайте о прекращении сотрудничества с Максимом Имерековым.

Напомним, что центральный защитник присоединился к команде в феврале 2024 года. В составе Металлиста 1925 Имереков провел 40 официальных матчей, в которых забил 4 гола.

Читай также: Бухарестский клуб обсуждают аренду форварда Динамо

Куда дальше перейдет 34-летний футболист, пока неизвестно.

Добавим, что Заря продлила контракт с одним из лидеров гонки бомбардиров УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!