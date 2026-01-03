Бухарестский клуб обсуждают аренду форварда Динамо

Нападающий молодежной сборной Румынии может вернуться на родину.

Форвард Динамо Киев Владислав Блэнуцэ может перейти в бухарестское Динамо.

По данным Fanatik, 23-летний румын может перейти в команду своей родной страны в рамках аренды до конца этого сезона с опцией последующего выкупа.

Отмечается, что представители бухарестского Динамо ведут переговоры напрямую с президентом украинской команды.

В этом сезоне Блэнуцэ принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

К слову, зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса.

