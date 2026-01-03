iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бухарестский клуб обсуждают аренду форварда Динамо

Нападающий молодежной сборной Румынии может вернуться на родину.
Сегодня, 14:52       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Блэнуцэ / Getty Images
Владислав Блэнуцэ / Getty Images

Форвард Динамо Киев Владислав Блэнуцэ может перейти в бухарестское Динамо.

По данным Fanatik, 23-летний румын может перейти в команду своей родной страны в рамках аренды до конца этого сезона с опцией последующего выкупа.

Отмечается, что представители бухарестского Динамо ведут переговоры напрямую с президентом украинской команды.

В этом сезоне Блэнуцэ принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

К слову, зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Динамо Бухарест Владислав Блэнуцэ

Статьи по теме

Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана
Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников
Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб
Турецкий клуб следит за защитником Динамо Турецкий клуб следит за защитником Динамо

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Довбик против Аталанты, а Зинченко даст бой Астон Вилле
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Сенегал встретится с Суданом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа17:48
Украинский голкипер Жироны восстановился после травмы
Европа17:44
Арсенал и Ливерпуль рискуют потерять звезду Серии A
Европа16:59
Селтик проиграл Рейнджерс в Дерби Старой Фирмы
Европа16:26
Астон Вилла обыграла Ноттингем Зинченко
НБА15:49
НБА назвала лучших игроков декабря
Европа15:08
МЮ оценил кандидатуру Марески
Другие страны14:55
Кубок африканских наций-2025: Сенегал встретится с Суданом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
Украина14:52
Бухарестский клуб обсуждают аренду форварда Динамо
Футзал14:40
Экстра-лига по футзалу: Ураган вырвал победу над Сухой Балкой
Европа14:38
Защитник Реала близок к возвращению на поле к Суперкубку Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK