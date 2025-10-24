Верес - Заря 0:0: обзор матча и результат игры 24.10.2025

В пятницу, 24 октября, Верес принимал на своем поле Зарю в матче десятого тура украинской Премьер-лиги.

Соперники не смогли определить победителя в противостоянии, завершив встречу нулевой ничьей.

После безголевого первого тайма уже в дебюте второй половины встречи Верес остался вдесятером. На 46-й минуте Сергей Корнийчук заработал прямую красную карточку, сбив Артема Слесара, выбегавшего на ворота. Играя тайм в большинстве, Заря владела преимуществом, однако так и не смогла дожать соперника.

Верес с десятью очками занимает на данный момент 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Заря идет на восьмой позиции, имея 13 баллов.

Статистика матча Верес - Заря десятого тура чемпионата Украины

Верес - Заря 0:0

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 4 - 19

Удары в створ: 1 - 6

Угловые: 2 - 7

Фолы: 15 - 9

Верес: Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Корнийчук - Куция (Протасевич, 50), Бойко (Кучеров, 71), Харатин - Айдин (Шарай, 71), Тарануха, Весли (Нонго, 71).

Заря: Сапутин - Пердута, Джордан, Янич (Дришлюк, 75), Жуниньо (Маткевич, 75) - Слесар (Саленко, 75), Кушниренко, Попара (Мичин, 46), Вантух - Андушич, Будкивский.

Предупреждения: Вовченко, Стамулис - Попара, Будкивский, Дришлюк.

Удаление: Корнийчук, 46.

