Конкуренты для Ферстаппена, Гасли и Норрис удивят: Анонс сезона Формулы 1

В пятницу, 3 марта, в Бахрейне первой свободной практикой начнется уже 74-й чемпионат мира Формулы 1, в котором, как и ранее примут участие десять команд (это число может измениться в 2026 году),

Уже пройдены предсезонные тесты, известны предварительные результаты команд. Кто-то сразу же раскрыл все карты, а кто-то пытается в игры разума, загрузив болид классическими "мешками с песком".

Учитывая прогресс некоторых команд (Феррари, Мерседес) и наказание штрафников (Ред Булл) в виде ограничений во время разработки болидов, а также кадровые перестановки, предстоящий сезон обещает быть куда интереснее предыдущего.

В связи с этим редакторы ISPORT.ua Алексей Погорелов и Андрей Безуглый разобрали главные вопросы сезона, определив для себя лучших и худших представителей "Королевы автоспорта".

Борьба за чемпионство: Ферстаппен и ...

Шарль Леклер (Феррари) - Алексей Погорелов

Назовем прошлый сезон подготовительным. Маттиа Бинотто, с которым у Лорда Персиваля были не лучшие отношения, уже ушел. На его место пришел такой знакомый Фредерик Вассер, который, несмотря на все свои заявления, очевидно сделает ставку на монегаска.

В мастерстве и таланте Леклера сомневаться не приходится. Главный вопрос заключается в том, как он в межсезонье поработал над собственной психологией. Ведь не только легендарные стратеги и не самый надежный болид стоили Шарлю полноценной борьбы за титул в прошлом году (вспоминаем домашний Гран-при Франции и тот крик Шарля после аварии).

Джордж Расселл (Мерседес) - Андрей Безуглый

Логично, что если Мерседесу удастся решить свои проблемы с болидом в короткие сроки, то именно "серебрянные стрелы" станут главным конкурентом Ред Булл. Однако почему не Льюис Хэмилтон? Звезда Джорджа Расселла должна рано или поздно загореться, парень обладает невероятным талантом. Так почему бы именно сейчас не доказать, что Льюису пора на пенсию, а Джорджу стать номером один в Мерседес. Подобной мотивации хватит, чтобы побороться за первые места.

Запасной вариант: Льюис Хэмилтон (посмотрим, что у сэра с мотивацией).

Ветераны серии дадут жару

Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - Алексей Погорелов

Когда в прошлом году было объявлено, что Алонсо заменит Феттеля, многие задавались вопросом "Зачем?". Это было не безосновательно: Астон Мартин заметно уступал Альпин. После трех дней тестов в Бахрейне можно сказать, что Нандо все сделал правильно.

Пока что Астон впечатляет, а кто такой Алонсо напоминать не стоит. Если британцы не окажутся типичными чемпионами предсезонки, испанец, которому летом исполнится 42 года, вполне способен пошуметь, все согласно с El Plan. Ситуация напоминает 2012 год, когда вернулся Кими Райкконен и своими феноменальными выступлениями разорил Лотус.

Нико Хюлькенберг (Хаас) - Андрей Безуглый

35-летний ветеран, заменивний Мика Шумахера в Хаас, провел свой последний сезон в Формуле-1 в 2019 году. Однако команде был нужен именно такой опытный пилот, и есть все основания полагать, что Нико будет бороться за очки. В Хаас сделали ставку на ветеранов, и кто знает, возможно, оказанное доверие станет дополнительной мотивацией для Хюлькенберга. Уверен, в 10-ке мы увидим немца не один раз в будущем сезоне.

Запасной вариант: и снова Хэмилтон (последний заслуженный ветеран на стартовой решетке).

Главное открытие сезона

Пьер Гасли (Альпин) - Алексей Погорелов

В этой категории ставка делается не столько на индивидуальные результаты Пьера, сколько на его личное противостояние с Эстебаном Оконом. Французы продолжают заявлять, что между ними нет никакой вражды, но в Формуле 1 дружба (не говоря уже о просто хороших отношениях) - очень хрупкая вещь.

Уйдя на повышение, Гасли наверняка захочет показать Окону, кто здесь альфа. Тем более, Эстебан сейчас считается лидером команды, и отобрать у него данный статус станет еще одним достижением в карьере Пьера. А чтобы это произошло, нужно стабильно быть быстрее напарника, на что я и ставлю.

Ландо Норрис (МакЛарен) - Андрей Безуглый

Ландо Норрис может стать главным открытием будущего сезона, хотя сложно так называть пилота, для которого это будет уже 5-й сезон в Формуле-1. Тем не менее, Ландо уже не раз доказывал, что он способен на гораздо большее, просто у него не было машины, на которой можно побеждать. И пока все идет к тому, что не будет и в этом, ведь у МакЛарен большие проблемы, которые даже не пытаются скрыть. И если несмотря на все это Норрис сможет показать тот же уровень, что и ранее или даже превзойти себя - это откроет для пилота множество дверей.

Запасной вариант: Кевин Магнуссен (может к поулу в Бразилии Кей Маг добавит сенсационную победу?).

Главное разочарование сезона

МакЛарен - Алексей Погорелов

Как же сейчас улыбается Даниэль Риккардо: заработал миллионы, вернулся в родную команду и теперь отдыхая от выгорания наблюдает за тем, как страдает его проклятое место в Уокинге.

Если судить по всем сообщениям из паддока, у "маков" все плохо. Команда поздно поняла, где можно найти скорость, в связи с чем болид 2023 года получился еще хуже, чем его предшественник. Норрис уже избил стены (буквально) после тестов в Бахрейне, а Пиастри не сможет сильно помочь команде с развитием в виду отсутствия подобного опыта.

Источник: Getty Images

На тестах команда стабильно показывала результаты второй десятки, не все прошлогодние проблемы были решены. После прекрасного сезона-2021, фанаты "оранжевых" второй год подряд будут ждать лучших времен.

Альпин - Андрей Безуглый

Альпин уже давно застряли в середине таблицы, а в этом сезоне команда провалится еще ниже. Ушел Фернандо Алонсо, пришел Пьер Гасли, теперь во французской команде дуэт опытных французских пилотов - Гасли и Окон, что не выглядит убедительно. Также у команды нет сильного руководителя, Зафнаэур сильно уступает своим коллегам. Если Пьер и Эстебан еще и вспомнят старые обиды, команда окажется на самом дне. Хотя и без этого перспективы Альпин выглядят удручающе.

Запасной вариант: Альфа Таури (лишившись лидера в лице Пьера Гасли, младшие "быки" снова разочаруют).

Самая прогресирующая команда

Астон Мартин - Алексей Погорелов

Главный сюрприз предсезонных тестов преподнесла новая команда Фернандо Алонсо. Испанец начинает раскрывать сильные стороны AMR23, а Фелипе Другович, заменяющий травмированного Лэнса Стролла, помогает развивать болид.

Многие представители других команд и СМИ были приятно удивлены скоростью британцев и уже предрекают им борьбу с топами. Как таковой борьбы все же не стоит ждать, но традиционными чемпионами Формулы 1,5 Астон Мартин вполне может стать (особенно на фоне проблем МакЛарена).

Источник: Getty Images

И немного фантазии: представьте, если бы Лэнс Стролл не был сыном владельца команды, Алонсо пришел именно на его место и стал напарником Феттеля. Эта парочка вспоминает свои лучшие времена и навязывает борьбу за чемпионство - эх, красиво...

Уильямс - Андрей Безуглый

Да, после предсезонных тестов Уильямс все еще последние, однако при этом именно они стали той командой, что больше всех улучшила свой результат в Бахрейне относительно прошлого года. Также в команде серьезные перемены, ушел Капито, пришел Ваулз, да и среди технического персонала немало изменений. Кроме того Уильямс в этом сезоне будут представлять два интересных пилота - Алекс Албон и новичок Логан Сарджент, от последнего особенно много ждут. Если команда сумеет воспользоваться слабостями Альпин и Макларен, можно будет побороться за очки.

Запасной вариант: Хаас (огненная смесь "лучших друзей" Магнуссен-Хюлькенберг найдет, чем удивить).

Самый успешный новичок

Оскар Пиастри (МакЛарен) - Алексей Погорелов

Австралийцу повезло, что МакЛарен не предоставил ему болид, который сразу позволил бы ему бороться за подиумы. Из-за проблем команды Оскар лишился значительной части потенциального груза ответственности.

Пока что сам Пиастри отличается лишь громкими интервью, а на тестах он не выделялся. Зато какой скандал был вокруг него в прошлом году. Но Марк Уэббер не стал бы менеджером кого попало: Пиастри - чемпион Формулы 3 2020 года, после чего сразу же взял титул в Формуле 2.

Первый год всегда идет со звездочкой, ведь про адаптацию никто не забывает. При этом есть ощущение, что получив место своего соотечественника и воплотив свою мечту, Оскар может доказать команде, что она не зря украла его у Альпин.

Логан Сарджент (Уильямс) - Андрей Безуглый

Немного нечестно, пожалуй, выбирать пилота из аутсайдера, ведь никто не ждет от него подиума, но среди остальных новичков выделяется именно американец. Перед сезоном он уже получил долю критики за то, что попал в Формулу-1 без трофеев за плечами, что взяли его из-за паспорта и некоторые подчеркивали, что Логан не умеет справляться с давлением.

Все это так отчасти справедливо, но есть важное "но". Сарджент из тех пилотов, кто умеет давать результат, если в них поверить, а Уильямс именно что поверили в молодого пилота. Если команда в целом сможет бороться за результат, то Логан в перспективе может далеко задвинуть Алекса Албона, а это разве не отличный дебют?

Запасной вариант: Ник Де Врис (а больше и некого выбирать).