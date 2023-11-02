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Президент ФИА ответил на критику решения многократно увеличить штрафы гонщиков

Нельзя сказать, что кто-то в паддоке обрадовался увеличению денежного наказания.
Сегодня, 12:40
Стефано Доменикали и Мохаммед Бин Сулайем / Getty Images
Стефано Доменикали и Мохаммед Бин Сулайем / Getty Images

Недавно ФИА приняла решение в четыре раза увеличить размер штрафов гонщиков - теперь пилоты Формулы 1 могут потерять до 1 миллиона евро в случает нарушения правил.

Это было встречено возмущением со стороны пилотов. Поэтому президенту ФИА Мохаммеду бин Сулайему пришлось объяснять причины данного решения.

"Цены выросли на все. Команды сейчас говорят о миллиардах с точки зрения стоимости каждой из них, а мы до сих пор не улучшили наши правила, начиная с Парка Юрского периода", - цитирует чиновника PlanetF1.

"Мы не говорим: "Идите и платите". Мы говорим: "Не совершайте эти ненужные нарушения". Если вы этого не сделаете, вы не получите штраф. Никто вам ничего не будет навязывать, если вы будете соблюдать правила. Они существуют для контроля и для того, чтобы их выполняли".

Напомним, что на этих выходных состоится Гран-при Бразилии вместе со спринтерской гонкой. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всего гоночного уик-энда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА Мохаммед Бин Сулайем

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