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Автоспорт

Максимальный размер денежных штрафов для пилотов Формулы 1 увеличен в четыре раза

ФИА подняла верхнюю планку возможных взысканий до одного миллиона евро.
Сегодня, 00:40
ФИА увеличила штрафы / Getty Images
ФИА увеличила штрафы / Getty Images

Международная автомобильная федерация (ФИА) в четыре раза увеличила максимальный размер денежных штрафов для пилотов Формулы 1.

Соответствующие изменения были внесены в Международный спортивный кодекс (ISC) после заседания Всемирного совета автоспорта в Женеве.

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Как сообщает официальный сайт ФИА, ранее максимальный штраф, который стюарды могли наложить на гонщиков, составлял 250 тысяч евро. Эта сумма не пересматривалась и не изменялась в течение последних двенадцати лет и не отражает нынешние реалии автоспорта. В связи с этим ФИА утвердила новый максимальный штраф в Формуле 1, который будет составлять 1 миллион евро.

Для других чемпионатов под эгидой ФИА, как WRC, чемпионат мира по ралли-рейдам, WEC, чемпионат мира по ралли-кроссу и Формула Е, максимальный штраф будет равняться 750 тысяч евро, а для остальных серий - 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что команды Формулы 1 недовольны ситуацией со штрафами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА

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