ФИА пересмотрит инцидент с Хэмилтоном на Гран-при Катара

Федерация поняла, что проступок британца был куда более серьезным, чем предполагалось ранее.

После столкновения с напарником по команде Джорджем Расселлом на старте Гран-при Катара Льюис Хэмилтон был вынужден досрочно завершить гонку.

После этого он решил сократить путь до боксов команды, срезав через трассу прямо во время того, как там находилась машина безопасности вместе с остальными пилотами.

Хэмилтон нарушил правила безопасности, в результате чего ФИА оштрафовала его на 50 тысяч евро, также сделав предупреждение. Однако спустя неделю ФИА заявила, что хочет пересмотреть данный эпизод.

Как сообщает Motorsport, ФИА считает, что инцидент был гораздо более серьезным, чем первоначально предполагалось.

Мотивация Федерации заключается не в назначении более крупных санкций для Хэмилтона, а в том, должны ли штрафы за пересечение живой гоночной трассы в целом быть намного серьезнее.

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Расследование направлено не только на создание прецедента, но и на изучение того, что сделал Хэмилтон.

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