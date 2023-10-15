Хорнер: Уверен, что в Катаре Лоусон не провел свою последнюю гонку в Формуле 1

Новозеландский гонщик впечатлил своими выступлениями тех, кто может в будущем дать ему место за рулем болида.

С высокой долей вероятности Гран-при Катара стал для Лиама Лоусона последним за рулем Альфа Таури в нынешнем сезоне.

Молодой новозеландец был вынужден заменять травмированного Даниэля Риккардо на протяжении пяти гонок, не имея при этом никакого опыта в Формуле 1.

Однако руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заверил, что в будущем фанаты еще увидят Лоусона на стартовой решетке "королевских гонок".

"Я думаю, он проделал отличную работу. Знаете, он прыгнул в болид с нулевым опытом, и он хорошо зарекомендовал себя как гонщика, участвовавшего в Гран-при", - цитирует Хорнера PlanetF1.

"Думаю, он привлек все наше внимание с точки зрения проделанной работы. Это определенно не была его последня гонка в ​​Формуле 1. Я уверен в этом, учитывая то, что он сделал в этих пяти гонках. Он продемонстрировал, что заслуживает в будущем получить возможность вернуться".

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Напомним, что Лиам Лоусон выступил на Гран-при Нидерландов (13-е место), Италии (11-е место), Сингапура (9-е место), Японии (11-е место) и Катара (17-е место).

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