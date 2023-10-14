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Штраф трехкратного чемпиона мира за оскорбления Хэмилтона был аннулирован

Уровень серьезности высказываний Нельсона Пике в адрес сэра Льюиса был понижен.
Сегодня, 21:28
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Трехкратному чемпиону мира Формулы 1 Нельсону Пике больше не придется платить штраф за оскорбительные комментарии в адрес Льюиса Хэмилтона, сообщает PlanetF1.

Бразильцу был назначен штраф в размере 5 миллионов бразильских реалов (810 625 фунтов) после того, как в прошлом году он назвал британца "neguinho" (маленький н*ггер).

Однако бразильский суд отменил наложенный на легендарного гонщика штраф, так как серьезность его комментариев была понижена.

По сообщению бразильского издания Metropoles, судья по делу Эйстон Энрике де Соуза заявил, что речь была "развращенной", но Пике не использовал свои слова для разжигания ненависти на расовой почве.

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Стоит отметить, что это не первый раз, когда Нельсон Пике оскорбляет других гонщиков Формулы 1. В 1988 году он назвал Найджела Мэнселла "необразованным болваном", а его жену — "уродливой".

Он также называл Аиртона Сенну "геем", а основателя команды Феррари Энцо Феррари - "маразматиком".

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