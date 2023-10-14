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Риккардо займет место в Ред Булл в случае ухода Переса - источник

В команде готовы расстаться с Чеко уже по завершении сезона.
Сегодня, 16:24
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Даниэль Риккардо является основной заменой Серхио Пересу, если тот решит уйти, утверждает AMuS.

Ред Булл продолжает опровергать слухи об уходе мексиканца, однако у Чеко огромные проблемы, которые станут еще больше, чем он не удержит второе место в чемпионате.

Текущий контракт Переса рассчитан до конца 2024 года, однако не исключено, что с ним разорвут соглашение по окончании текущего сезона. Кроме того, Серхио может попробовать сохранить лицо и уйти самостоятельно.

В любом случае Ред Булл готовы к уходу мексиканца. Если это произойдет, его место займет Даниэль Риккардо, а Лиам Лоусон вновь станет напарником Юки Цуноды в Альфа Таури.

Также издание пишет, что команда рассматривала даже возвращение Феттеля, но это считается очень плохой идеей.

Ранее также сообщалось, что Риккардо готов выступить на Гран-при США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Даниэль Риккардо

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