Риккардо займет место в Ред Булл в случае ухода Переса - источник

В команде готовы расстаться с Чеко уже по завершении сезона.

Даниэль Риккардо является основной заменой Серхио Пересу, если тот решит уйти, утверждает AMuS.

Ред Булл продолжает опровергать слухи об уходе мексиканца, однако у Чеко огромные проблемы, которые станут еще больше, чем он не удержит второе место в чемпионате.

Текущий контракт Переса рассчитан до конца 2024 года, однако не исключено, что с ним разорвут соглашение по окончании текущего сезона. Кроме того, Серхио может попробовать сохранить лицо и уйти самостоятельно.

В любом случае Ред Булл готовы к уходу мексиканца. Если это произойдет, его место займет Даниэль Риккардо, а Лиам Лоусон вновь станет напарником Юки Цуноды в Альфа Таури.

Также издание пишет, что команда рассматривала даже возвращение Феттеля, но это считается очень плохой идеей.

Ранее также сообщалось, что Риккардо готов выступить на Гран-при США.

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