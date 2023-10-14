Риккардо примет участие в Гран-при США

Даниэль Риккардо выступит на Гран-при США в качестве пилота Альфа Таури, сообщает The Athletic.

Австралийский пилот пропустил пять этапом из-за перелома запястья на Гран-при Нидерландов. Все это время его заменял Лиам Лоусон, который сумел впечатлить команды своими навыками.

Гран-при в Остине пройдет с 20 по 22 октября, до конца сезона осталось лишь пять гонок, а потому маловероятно, что Риккардо успеет доказать Ред Булл, что может заменить Переса.

Ранее также сообщалось, что ФИА решила строго не наказывать Стролла за поведение на Гран-при Катара.

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