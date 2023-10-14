iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Риккардо примет участие в Гран-при США

Долгожданное возвращение австралийца.
Сегодня, 12:39
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Даниэль Риккардо выступит на Гран-при США в качестве пилота Альфа Таури, сообщает The Athletic.

Австралийский пилот пропустил пять этапом из-за перелома запястья на Гран-при Нидерландов. Все это время его заменял Лиам Лоусон, который сумел впечатлить команды своими навыками.

Гран-при в Остине пройдет с 20 по 22 октября, до конца сезона осталось лишь пять гонок, а потому маловероятно, что Риккардо успеет доказать Ред Булл, что может заменить Переса.

Ранее также сообщалось, что ФИА решила строго не наказывать Стролла за поведение на Гран-при Катара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо Альфа Таури

Статьи по теме

Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Альфа Таури не собирается создавать "клон" Ред Булл в 2024 году Альфа Таури не собирается создавать "клон" Ред Булл в 2024 году
Помочь журналистам

Видео

Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов
Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:58
"Приятный сюрприз": Экс-чемпиона удивило решение Фьюри согласиться на бой с Усиком
Европа13:50
Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ
Европа13:49
Бавария намерена продлить одного из лидеров атаки
Бокс13:22
Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри
Европа13:18
Харлан встретилась с Шевченко
Европа13:17
Винисиус: Я не верю в мир без расистов
Бокс12:45
Чисора рассказал, при каком условии бой Усик - Фьюри организуют в запланированные сроки
Формула 112:39
Риккардо примет участие в Гран-при США
Европа12:06
Наполи попробует пригласить титулованного аргентинского специалиста
Евро-202411:50
Украина - Северная Македония: на матче ожидается аншлаг, за исключением части закрытых трибун
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK