Стролл избежал серьезного наказание за свое поведение на Гран-при Катара

Лэнс Стролл избежал серьезного наказания от ФИА за свое поведение на Гран-при Катара.

Федерация ограничилась лишь формальным предупреждением в адрес пилота Астон Мартин, что сам Лэнс может считать удачей.

Напомним, что ФИА послала своего представителя для беседы с гонщиком, после того, как он набедокурил в Катаре.

Стролл привселюдно оттолкнул своего физиотерапевта, выбросил руль в кусты, когда вылезал из болида, а потом общался с журналистами односложными фразами.

"Мы можем подтвердить, что сотрудник ФИА, отвечающий за соблюдение правил, получил от Ланса Стролла извинения в связи с его действиями по ходу Гран-при Катара.

Офицер по контролю за соблюдением правил принял факт принесенных извинений к сведению и вынес письменное предупреждение, напомним Лансу об его обязанностях как спортсмена, связанного Кодексом этики ФИА и другими поведенческими нормами ФИА, установленных Спортивным регламентом", – говорится в новом заявлении ФИА.

Ранее также сообщалось, что Алонсо предложил руководству серии переносить гонки при тяжелых погодных условиях.

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