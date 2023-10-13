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Автоспорт

Алонсо предложил руководству Формулы 1 переносить гонки в тяжелых погодных условиях

Испанец остался недоволен тем, как прошел Гран-при Катара.
Сегодня, 15:20
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Прошедший Гран-при Катара выдался самым сложным для пилотов в этом сезоне в плане борьбы с условиями.

Помимо стандартной катарской жары гонщики были вынуждены не экономить резину и проходить отрезки в квалификационных режимах при огромных перегрузках.

Все это привело к их обезвоживанию, некоторые теряли сознание после финиша, у них начинались приступы рвоты, а Логан Сарджент и вовсе был вынужден преждевременно сойти с дистанции.

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Фернандо Алонсо, который жаловался команде по ходу гонки на перегрев сиденья, предложил руководству Формулы 1 простое решение подобной проблемы.

"Честно говоря, это стало неожиданностью, потому что на свободных тренировках все было не так уж и плохо", - цитирует испанца Autosport.

"Может быть, тогда было ветрено или что-то в этом роде, а сегодня этого не было. Это было экстремально. Нам нужно посмотреть, есть ли на будущее какое-то решение этого. Возможно, в каких-то экстремальных условиях мы можем договориться о переносе старта гонки или чего-то в этом роде".

Напомним, что напарник Алонсо по Астон Мартин Лэнс Стролл попал под расследование ФИА за свое агрессивное поведение после квалификации Гран-при Катара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Гран-при Катара Астон Мартин

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