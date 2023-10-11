ФИА обсуждает со Строллом его "гневные инциденты" во время этапа в Катаре

Плохой уик-энд закончился, а вот его последствия еще могут догнать пилота Астон Мартин.

Лэнс Стролл "возможно, нарушил правила, политику и процедуры ФИА" во время Гран-при Катара, сообщает Sky Sports.

Такое заявление связано главным образом с поведением пилота Астон Мартин после пятничной квалификации. Тогда Стролл бросил руль, достаточно агрессивно себя вел и не соблюдал правильные протоколы взвешивания.

Он также оттолкнул своего личного тренера после того, как он не смог выйти из первого сегмента квалификации четвертый раз подряд.

Затем он дал очень короткое интервью, ответив шестью словами на три вопроса, подчеркнув свое разочарование.

По словам представителя ФИА, организация ведет обсуждение со Строллом относительно его действий.

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Напомним, что Лэнс Стролл финишировал 11-м на Гран-при Катара, стартовав 17-м. В то же самое время его напарник по команде Фернандо Алонсо финишировал шестым.

Алонсо опережает Стролла на 136 очков в личном зачете пилотов. К тому же испанец побеждает в дуэли квалификаций со счетом 15-2.

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