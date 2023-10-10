ФИА намерена принять меры, чтобы избежать "экстремальных" Гран-при в будущем

ФИА намерена изучить возможные модификации болидов и даже изменить календарь, чтобы избежать повторния ситуации в Катаре.

Напомним, что после Гран-при многи гонщики жаловались на огромную физичскую нагрузку, а пилоты Уильямс получили тепловой удар.

В связи с этим на следующем заседании медкомиссии будут обсуждаться варианты, как избежать подобных ситуаций в будущем.

Среди прочего ФИА изучит возможные модификации болидов, которые будут более эффективно направлять воздух в кокпите. Также федерация более ответственно подойдет к формированию календаря.

Специалисты намерены перенять опыт других серий, в частности раллийных, которые часто соревнуюются в экстремальных условиях.

Ранее также сообщалось, что Пирелли останется эксклюзивным поставщиком Формулы до 2027 года.

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