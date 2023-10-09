ФИА наказала Хэмилтона за инцидент во время Гран-при Катара

Пилот Мерседес признал, что был неправ и пообещал больше так не делать.

На первом круге Гран-при Катара пилот Мерседес Льюис Хэмилтон едва не повторил Гран-при Испании-2016.

Семикратный чемпион мира, входя в первый поворот, столкнулся с напарником по команде Джорджем Расселлом. В результате этой аварии Хэмилтон не смог вернуться в гонку, в отличие от его соотечественника, который финишировал четвертым.

После того, как на трассу выехала машина безопасности, Льюис решил сократить путь к боксам, пешком перейдя через трек. Но так как гонка продолжалась, 38-летний британец нарушил статью 26.7 (b) Спортивного регламента Формулы 1.

Ему сделали выговор, первый в сезоне, а также оштрафовали на 50 тысяч евро (25 тысяч из этой суммы условно до конца сезона), сообщает PlanetF1.

"После того, как Хэмилтон вылетел из гонки на первом круге, он бросил свой болид на гравии и направился обратно в боксы", - говорится в отчете судей.

"Таким образом, он пересек трассу, которая в это время была оживленной, и достиг внутреннего края трассы всего за несколько секунд до того, как Расселл проехал там на высокой скорости. Затем он продолжил идти вдоль трассы, пока, наконец, не вышел с нее".

Напомним, что Льюис Хэмилтон полностью признал свою вину в аварии с Джорджем Расселлом, хотя во время гонки он считал, что был прав в той ситуации.

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