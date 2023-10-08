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Хэмилтон взял всю вину на себя за столкновение с партнером

Пилот решил рискнуть и проиграл.
Вчера, 22:21
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон взял всю вину на себя за столкновение с напарником.

Напомним, пилоты Мерседес столкнулись на первом же круге Гран-при Катара. В результате Хэмилтон сошел, а Расселлу пришлось заезжать на пит-стоп для смены переднго антикрыла.

Льюис не стал искать виноватых и взял всю вину на себя. Он заявил, что решил рискнуть, чтобы отыграть пару позиций и в итоге ошибся.

"На старте мои шины были лучше, так что я подумал, что смогу обойти его. Но там было все-таки слишком узко. Я с самого начала знал, что меня ждет очень тяжелая гонка, поэтому со старта пытался отыграть позиции, но не получилось. Вины Джорджа в случившемся нет. Я пошел на риск, и это повлияло на всю команду.

Пересмотрев повтор могу сказать, что это была на 100 процентов моя вина и я несу всю ответственность. Хотел бы извиниться перед Джорджем и командой", – цитирует Хэмилтон GP Fans.

Со всеми результатами Гран-при Катара вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

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