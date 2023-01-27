Президент ФИА предложил закрыть пять команд Ф1 и распределить деньги между остальными

Таким образом Мохаммед Бин Сулайем критически высказался в адрес тех, кто против создания новых команд.

Новость о том, что Андретти Автоспорт в союзе с Кадиллаком создаст новую команду, получила негативные реакции со стороны большинства команд Формулы 1.

Они против появления еще одного коллектива, так как это уменьшит их долю призовых денег по итогу сезона.

В интервью для Autosport президент ФИА Мохаммед Бин Сулайем снова раскритиковал такую реакцию. Он предложил сократить серию до пяти команд, чтобы оставшиеся получили еще больше денег.

"Я избран не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы поддерживать автоспорт", - сказал Бин Сулайем.

"Команды могут сказать: "О, это (создание новой команды) отнимет у нас кусок пирога. Да, это так — а что вы хотите? Может быть, нам стоит закрыть пять команд, и тогда у вас будет больше денег? Вы можете думать об этом с разных точек зрения".

Напряженность между ФИА и командами Ф1 также возросла после того, как Бин Сулайем поставил под сомнение слухи об оценке "Королевы автоспорта" в 20 миллиардов долларов, которые, по его словам, были "преувеличены".

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Это заставило руководство Ф1 отправить официальное письмо в ФИА, обвинив Бин Сулайема во "вмешательстве" в коммерческие права серии.