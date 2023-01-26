Хэмилтон не подпишет новый контракт с Мерседес до старта сезона-2023
Сэр Льюис для начала хочет посмотреть, каким на этот раз получится болид.
Недавно руководитель Мерседеса Тото Вольфф заявил, что команда уверена в продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном.
Ожидалось, что стороны объявят о новом соглашении до первого Гран-при нового сезона. Однако этого не будет.
По информации London Insider, Хэмилтон не станет подписывать новый контракт до марта, когда начнется сезон-2023.
7-кратный чемпион мира для начала хочет увидеть, на что будет способен болид W14, на котором он и Джордж Расселл будут выступать в предстоящей кампании.
Это связано с прошлогодним провалом, когда "серебряные стрелы" уступили Ред Булл и Феррари, а Льюис в итоге занял лишь шестое место в личном зачете пилотов.
Действующее соглашение Хэмилтона с Мерседес подойдет к концу по завершению следующего сезона.