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Автоспорт

Хэмилтон не подпишет новый контракт с Мерседес до старта сезона-2023

Сэр Льюис для начала хочет посмотреть, каким на этот раз получится болид.
Сегодня, 10:24
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Недавно руководитель Мерседеса Тото Вольфф заявил, что команда уверена в продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном.

Ожидалось, что стороны объявят о новом соглашении до первого Гран-при нового сезона. Однако этого не будет.

По информации London Insider, Хэмилтон не станет подписывать новый контракт до марта, когда начнется сезон-2023.

7-кратный чемпион мира для начала хочет увидеть, на что будет способен болид W14, на котором он и Джордж Расселл будут выступать в предстоящей кампании.

Это связано с прошлогодним провалом, когда "серебряные стрелы" уступили Ред Булл и Феррари, а Льюис в итоге занял лишь шестое место в личном зачете пилотов.

Действующее соглашение Хэмилтона с Мерседес подойдет к концу по завершению следующего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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