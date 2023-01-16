Хэмилтон подпишет новый, более выгодный контракт с Мерседес

Семикратный чемпион мира останется в Формуле 1 на еще несколько лет.

Недавно руководитель Мерседес Тото Вольфф сообщил, что команда близка к подписанию новой сделки с Льюисом Хэмилтоном, так как старая подойдет к концу после сезона-2023.

По информации Sports Illustrated, который ссылается на Sportune, по новому контракту зарплата 38-летнего пилота вырастет с 38 миллионов долларов до 49 миллионов. Само соглашение будет действовать до конца 2025 года.

К тому же Хэмилтон получит бонусные 27 миллионов, если вновь станет чемпионом мира. Изначально "серебряные стрелы" предлагали ему прежние условия, однако это ни к чему не привело.

Важной частью контракта было постоянное обязательство поддерживать фонд Льюиса "Mission 44". Хэмилтон ежегодно инвестирует в фонд 9 миллионов. Теперь же эта сумма будет увеличена до 16 миллионов.

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При этом также сообщается, что немецкая команда хочет, чтобы сэр Льюис стал ее послом по завершению карьеры на следующие 10 лет. За это Хэмилтон получит дополнительные 27 миллионов.

Все расходы по новому контракту возьмет на себя спонсор команды компания Ineos, которой владеет сэр Джим Рэтклифф, претендующий на покупку Манчестер Юнайтед. Он же надеется, что Хэмилтон поучаствует в данной сделке.