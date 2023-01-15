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Автоспорт

Альфа Таури проведет обкатку нового болида 14 февраля

Через три дня после презентации.
Сегодня, 19:24
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Уже 14 февраля на трассе в Мизано произойдет обкатку нового болида АТ04 от команды Альфа Таури, сообщает итальянский Motorsport.

Ранее сообщалось, что комада представит новый болид 11 февраля в Нью-Йорке, однако, как пишет издание, покажут только новую ливрею.

Зато уже через три дня болид совершит первый заезд на трассе в Мизано. Альфа Таури специально распланировали мероприятия так, чтобы провести все на неделе моды в Нью-Йорке.

Напомним, что з графиком презентаций болидов других команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Таури

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