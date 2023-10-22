Президент ФИА: Когда Алонсо злой, он звонит мне и матерится покруче рэперов

Мохаммед Бин Сулайем рассказал об особенностях хороших взаимоотношений с двукратным чемпионом мира.

Фернандо Алонсо всегда выделялся своим характером, который сильно проявляется в моменты, когда не все идет по его плану.

Свидетелем характера испанца стал президент ФИА Мохаммед Бин Сулайем, который недавно признался, что из-за хороших отношений с Нандо тот временами звонит ему и говорит определенные слова.

"Фернандо – настоящий пример для молодых пилотов. Он был в Формуле 1, ушел, вернулся и теперь силен как никогда. А это очень сложно, ведь Ф1 – высший уровень", - цитирует Бин Сулайема AS.

"Когда он злой, то звонит мне со словами: "Босс! Президент!". А потом матерится. Я жду, пока он закончит, и отвечаю: "Невероятно, Фернандо, ты перебьешь рэперов по использованию слова "f*ck". И он смеется".

"Но все мы гонщики, и я понимаю его разочарование. Он действительно многое привносит в наш спорт".

Напомним, что Фернандо Алонсо был вынужден стартовать с пит-лейна на Гран-при США из-за решения Астон Мартин внести некоторые изменения.

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