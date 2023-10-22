Алонсо и еще три гонщика начнут с пит-лейна Гран-при США

Астон Мартин и Хаас решили нарушить правило закрытого парка и внести изменения в настройки болидов.

Фернандо Алонсо присоединился к компании из трех пилотов, которые будут стартовать с пит-лейна на Гран-при США.

Как сообщает Autosport, из-за провала в квалификации, где Алонсо и Лэнс Стролл не смогли выйти из первого сегмента, Астон Мартин принял решение нарушить правило закрытого парка.

Британский коллектив вернет испанцу версию болида с Гран-при Катара, а канадец останется на обновленной версии машины, но с другими настройками.

К тому же, с пит-лейна начнут заезд оба гонщика Хаас, Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен. Американский коллектив был недоволен выступлением в субботу, что привело к изменениям настроек на обоих болидах. Считается, что это должно помочь команде собрать больше данных о новой версии машины.

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Напомним, что Гран-при США состоится в воскресенье, 22 октября. Начало заезда запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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