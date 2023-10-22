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Чемпион мира убежден, что Ферстаппена стоило наказать за грязный трюк на старте

Стюарды решили, что это был "инцидент первого круга".
Сегодня, 16:11
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Жак Вильнев не понимает, почему Макс Ферстаппен не получил штраф во время спринта.

Напомним, что после старта гонки пилот Ред Булл буквально выдавил с трассы Шарля Леклера, который в итоге проиграл позицию Льюису Хэмилтону.

Стюарды не стал наказывать нидерландца за грязный трюк, так как отнесли это к "инциденту первого круга", когда на старте пилотам разрешают действовать несколько агрессивней.

Однако Вильнев считает, что нет никакой разницы, какой был круг, когда пилот поступил откровенно грязно, а потому Макса стоило оштрафовать.

"Да, Ферстаппену пришлось сильно постараться. И главное случилось на старте. Он действительно вышел за грань и выдавил соперника. На это стоило бы обратить внимание, потому что очень сильно сместился внутрь, заехав на линию выезда из боксов. Леклера выдавили с трассы. Это уже перебор. Такой маневр, скажем так, был совсем не обязательным.

Я не знаю, почему первый круг в данном случае должен отличаться от любого другого круга – когда речь идет о грязном маневре или выдавливании соперника с трассы. Такие моменты нужно разбирать", - цитирует Вильнева GP Blog.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при США вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен Жак Вильнев

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