Чемпион мира убежден, что Ферстаппена стоило наказать за грязный трюк на старте

Стюарды решили, что это был "инцидент первого круга".

Жак Вильнев не понимает, почему Макс Ферстаппен не получил штраф во время спринта.

Напомним, что после старта гонки пилот Ред Булл буквально выдавил с трассы Шарля Леклера, который в итоге проиграл позицию Льюису Хэмилтону.

Стюарды не стал наказывать нидерландца за грязный трюк, так как отнесли это к "инциденту первого круга", когда на старте пилотам разрешают действовать несколько агрессивней.

Однако Вильнев считает, что нет никакой разницы, какой был круг, когда пилот поступил откровенно грязно, а потому Макса стоило оштрафовать.

"Да, Ферстаппену пришлось сильно постараться. И главное случилось на старте. Он действительно вышел за грань и выдавил соперника. На это стоило бы обратить внимание, потому что очень сильно сместился внутрь, заехав на линию выезда из боксов. Леклера выдавили с трассы. Это уже перебор. Такой маневр, скажем так, был совсем не обязательным.

Я не знаю, почему первый круг в данном случае должен отличаться от любого другого круга – когда речь идет о грязном маневре или выдавливании соперника с трассы. Такие моменты нужно разбирать", - цитирует Вильнева GP Blog.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при США вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!