"Его высказывания противоречат анонсу": Слова Мейвезера о статусе реванша с Пакьяо опровергли

Бой легендарных боксеров должен быть официальным, а не выставочным.

Обозреватель бокса Майк Коппинджер опроверг слова бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера о том, что его реванш с экс-обладателем титулов в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо будет иметь статус выставочного боя.

По словам журналиста, генеральный директор MP Promotions Джес Матур подтвердил, что у американца и филиппинца подписан контракт на официальный поединок.

"Поговорил с генеральным директором MP Promotions Джесом Матуром, который подтвердил, что у Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо есть контракт на проведение официального боя на арене Sphere.

В минувшие выходные Флойд заявил, что это выставочный поединок, а место его проведения еще не определено. Матур сказал, что Мэнни не заинтересован в выставочном бою.

Высказывания Мейвезера также прямо противоречат официальному анонсу Netflix. И он нарушит условия контракта, если будет настаивать на изменении статуса боя на выставочный", - написал Коппинджер в сети X.

Напомним, что реванш американца и филиппинца запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе.

