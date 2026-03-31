Мейвезер сделал неожиданное заявление о статусе реванша с Пакьяо

Американец утверждает, что поединок с филиппинцем будет выставочным.

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер высказался об уже согласованном реванше с бывшим обладателем титулов в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Американский боксер заявил, что этот бой не получит статус официального, а будет выставочным.

Читай также: Мейвезер и Пакьяо официально договорились о реванше

"Арена Sphere - одно из лучших мест, которые обсуждают для проведения нашего боя, но мы на сто процентов не знаем, состоится ли поединок там. Это не настоящий бой, а выставочный. Мы снова подеремся, и, надеюсь, потешим зрителей.

У меня также будет выставочный бой с Майком Тайсоном и еще один выставочный поединок в Греции. Я просто сижу дома, каждый день работаю, провожу время с внуками и детьми. Поэтому я сказал, что можно выйти, повеселиться, развлечь зрителей и провести несколько выставочных боев", - приводит слова Мейвезера Boxing News Online.

Напомним, что реванш американца и филиппинца запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее Мейвезер сделал прогноз на реванш с Пакьяо.

