Помимо Мбаппе, в Реале из-за решений медштаба пострадал ключевой хавбек

Решения медштаба ударили не только по французкому форварда.
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Эдуардо Камавинга / Getty Images

СМИ продолжают делиться инсайдами о медштабе Реала, который перепутал больное колено Килиана Мбаппе, и по новой информации из-за халатности врачей пострадал также Камавинга.

Как пишет L’Équipe, хавбек Реала Эдуардо Камавинга получил повреждение в матче против Атлетик Бильбао 3 декабря. После игры врачи по ошибке провели МРТ не той ноги.

Из-за этого спустя четыре дня француз оказался в запасе на матч против Сельты, после чего выбыл из строя на две недели.

Как сообщает издания со ссылкой на несколько источников, близких к игрокам, которые часто получали повреждения, это не первый подобный случай в Реале.

К слову, Арсенал расстался с техническим директором.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

