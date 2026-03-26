Арсенал расстался с техническим директором

Трансферная перестановка, в лондонской команде готовит изменения в штаб-квартире.
Автор: Валентина Чорноштан
Фанаты Арсенала / Getty Images

Арсенал сообщил о прекращении работы своего технического директора Джеймса Эллиса.

Напомним, что Джеймс Эллис, который находился в структуре Арсенала с 2021 года, с поста скаута успел занять должность директора скаутского отдела, а летом 2025 года стал техническим директором.

Как пишет источник, 46-летний специалист, в лондонской команде он отвечал за трансферную политику и поддержку спортивного департамента, однако теперь больше не будет занимать никакой пост в Арсенале.

Отмечается, что пока неизвестно, кто займет его место у руля технического директора, а также неизвестно, будут ли обязанности Эллиса выполнять другие сотрудники академии.

Тем временем Боруссия закрыла вопрос по будущему Шлоттербека.

Статьи по теме

Модель OnlyFans заявила, что звезда сборной Швеции потратил на ее контент миллионы долларов Модель OnlyFans заявила, что звезда сборной Швеции потратил на ее контент миллионы долларов
Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги
Эвертон Миколенко рассыпался в самом конце матча с Арсеналом Эвертон Миколенко рассыпался в самом конце матча с Арсеналом
Лондонский клуб начал переговоры о трансфере защитника Лейпцига Лондонский клуб начал переговоры о трансфере защитника Лейпцига

Шульга набрал первые очки в НБА
Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

ЧМ-202616:55
Желтые против синих: Украина и Швеция определились, в какой форме проведут матч
ЧМ-202616:25
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина сыграет со Швецией, Польша встретится с Албанией, а Италия - с Северной Ирландией
Европа14:50
Помимо Мбаппе, в Реале из-за решений медштаба пострадал ключевой хавбек
Формула 114:28
Мерседес под подозрением? ФИА вынесла окончательный вердикт об антикрыле
НБА13:59
Максим Шульга рассказал о дебютном сезоне в НБА
Бокс13:32
Фьюри встретится с Эдди Холлом в шоу Misfits 13 июня
Бокс12:47
Уоррен - об Фьюри: "Кондиции уже не будут прежними"
Европа12:26
Арсенал расстался с техническим директором
Другое11:53
Микаэла Шиффрин повторила рекорд по победам в общем зачете Кубка мира
Бокс11:19
Мозес Итаума перед боем против Франклина: "Это может быть мой самый тяжёлый бой"
