Арсенал расстался с техническим директором

Арсенал сообщил о прекращении работы своего технического директора Джеймса Эллиса.

Напомним, что Джеймс Эллис, который находился в структуре Арсенала с 2021 года, с поста скаута успел занять должность директора скаутского отдела, а летом 2025 года стал техническим директором.

Как пишет источник, 46-летний специалист, в лондонской команде он отвечал за трансферную политику и поддержку спортивного департамента, однако теперь больше не будет занимать никакой пост в Арсенале.

Отмечается, что пока неизвестно, кто займет его место у руля технического директора, а также неизвестно, будут ли обязанности Эллиса выполнять другие сотрудники академии.

