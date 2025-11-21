iSport.ua
NAVI распустили состав по одной из дисциплин

Организация решали отпустить игроков.
21 ноября, 10:26       Автор: Василий Войтюк
Экс-NAVI Clash of Clans
Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere распустил состав и уйти из дисциплины Clash of Clans.

"Рожденных побеждать" два года представлял полностью японский состав: GAKU, Kazuma, Klaus, STARs, Yatta и тренер End.

За это время NAVI выиграли два крупных онлайн-турнира – Clash of Clans World Championship Warmup 2023 и Queso Cup Golden Ticket Edition 2023. Кроме того, они трижды выступили на Чемпионатах мира, где лучшим результатом было четвертое место.

Отметим, что у Natus Vincere остаются составы по 11 другим дисциплинам, в некоторых из них сразу по несколько команд.  

