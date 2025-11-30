iSport.ua
Фламенго триумфует в Кубке Либертадорес

В четвертый раз стали победителями.
Сегодня, 09:33       Автор: Валентина Чорноштан
Фламенго / Getty Images
Фламенго / Getty Images

В финале Кубка Либертадорес Фламенго обыграл Палмейрас со счётом 1:0.

Единственный победный гол для Фламенго забил бывший защитник мадридского Реала и Ювентуса Данилу на 67-й минуте игры.

Главный тренер Филиппе Луис прокомментировал взятие трофея для ESPN:

Я сказал своим игрокам, что это будет лучший финал Либертадорес, и что мы сыграем в нём. Считаю, что высокий уровень игры нашего соперника ещё больше свидетельствует об усилиях, благодаря которым мы победили.

Для команды из Рио-де-Жанейро победа в этом турнире стала четвёртой; ранее клуб побеждал в турнире в 1981, 2019 и 2022 годах.

