Фламенго триумфует в Кубке Либертадорес
В четвертый раз стали победителями.
В финале Кубка Либертадорес Фламенго обыграл Палмейрас со счётом 1:0.
Единственный победный гол для Фламенго забил бывший защитник мадридского Реала и Ювентуса Данилу на 67-й минуте игры.
Главный тренер Филиппе Луис прокомментировал взятие трофея для ESPN:
Я сказал своим игрокам, что это будет лучший финал Либертадорес, и что мы сыграем в нём. Считаю, что высокий уровень игры нашего соперника ещё больше свидетельствует об усилиях, благодаря которым мы победили.
Для команды из Рио-де-Жанейро победа в этом турнире стала четвёртой; ранее клуб побеждал в турнире в 1981, 2019 и 2022 годах.
