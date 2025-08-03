Экс-звезда Карпат перебрался в Бразилию, отыграв более трех лет в российском чемпионате

Фламенго объявил о подписании атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля, известного в Украине по выступлениям за львовские Карпаты.

Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, колумбиец заключил контракт на четыре года - до июня 2029 года.

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В своей новой команде 27-летний футболист будет выступать под 15-й номером.

По данным Transfermarkt, Фламенго заплатил за игрока 12,5 миллионов евро.

Bem-vindo, Jorge Carrascal!



Meia-atacante de 27 anos assinou contrato com o Mengão até julho de 2029!#bemvindo pic.twitter.com/QUjlkSfKdF — Flamengo (@Flamengo) August 2, 2025

Напомним, что Карраскаль отыграл за Карпаты сезон-2017/18 на правах аренды, после чего был выкуплен львовским клубом. За полтора года в составе "зелено-белых" полузащитник провел 40 матчей, отличившись шестью голами и пятью результативными передачами.

В январе 2019 года Карраскаль отправился в аренду в Ривер Плейт, а позже стал полноправным игроком аргентинского клуба. Из Аргентины колумбиец 18 февраля 2022 года перебрался в российский чемпионат, где выступал за московские ЦСКА и Динамо.

Напомним, ранее Фламенго также подписал защитника Милана.

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