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Футбол

Милан продал защитника в чемпионат Бразилии

Итальянский гранд продолжил расчищать состав.
Сегодня, 10:06       Автор: Антон Федорцив
Эмерсон Роял (слева) / ФК Фламенго
Эмерсон Роял (слева) / ФК Фламенго

Фулбек Эмерсон Роял покинул итальянский Милан. Бразильский Фламенго вернул защитника на родину, сообщает официальный сайт клуба.

Эмерсон заключил со "стервятниками" контракт на 3,5 года. В договоре стороны предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на сезон. Милан получил за списанного легионера ориентировочно 9 млн евро.

В прошлой кампании Эмерсон в общей сложности провел 26 матчей без результативных действий. В Италии он отыграл только сезон. Ранее защитник выступал за лондонский Тоттенхэм, испанские Барселону и Бетис, Атлетико Минейро и Понте-Прету на родине.

Тем временем итальянский Наполи закрыл переход вратаря Вани Милинковича-Савича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фламенго Эмерсон Роял

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