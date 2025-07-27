Милан продал защитника в чемпионат Бразилии
Итальянский гранд продолжил расчищать состав.
Фулбек Эмерсон Роял покинул итальянский Милан. Бразильский Фламенго вернул защитника на родину, сообщает официальный сайт клуба.
Эмерсон заключил со "стервятниками" контракт на 3,5 года. В договоре стороны предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на сезон. Милан получил за списанного легионера ориентировочно 9 млн евро.
В прошлой кампании Эмерсон в общей сложности провел 26 матчей без результативных действий. В Италии он отыграл только сезон. Ранее защитник выступал за лондонский Тоттенхэм, испанские Барселону и Бетис, Атлетико Минейро и Понте-Прету на родине.
Тем временем итальянский Наполи закрыл переход вратаря Вани Милинковича-Савича.
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