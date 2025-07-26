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Футбол

Итальянский топ-клуб усилился вратарем европейской сборной

Наполи подписал Ваню Милинковича-Савича.
Вчера, 23:52       Автор: Василий Медвидь

Итальянский Наполи усилил вратарскую линию.

Как сообщает пресс-служба партенопейцев, к команде присоединился Ваня Милинкович-Савич. Серб перешел к подопечным Антонио Конте на правах аренды с обязательством выкупа.

По завершении следующей кампании Милинкович-Савич станет полноценным игроком Наполи за 21 млн евро.

Ваня подписал контракт на 4 года с зарплатой 1,8 млн евро за сезон

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи собирается переехать на новый стадион.

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