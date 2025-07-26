Итальянский гранд намерен построить новую арену

Наполи объявил о намерении построить новый стадион.

Во время встречи между представителями УЕФА, Итальянской федерации футбола, муниципалитета Неаполя и Наполи было объявлено, что стадион имени Марадоны не сможет принять Еврор-2032.

Последние два года Наполи привлекал специалистов, которые оценивали возможность реконструкции стадиона, однако в итоге признали его непригодным для инвестиций.

Муниципалитет даже предлагал клубу принять некоторые меры, которые помогли бы реконструировать арену, однако проект признан несостоятельным.

Таким обрразом Наполи решил за собственные деньги построить новую современную арену, которая будет соотвествовать всем требованиям УЕФА.

"Наполи намерен вложить собственные средства в строительство новой арены, способной принять матчи Евро-2032. Клуб уже определил заброшенный район города, где возведение нового стадиона станет значительным вкладом в план городского обновления – без каких-либо затрат для населения", – говорится в заявлении Наполи.

Ранее также сообщалось, что звезда Ливерпуля близка к уходу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!