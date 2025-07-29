Бразильский талант стал одноклубником Довбика в Роме
Бразильский правый защитник Уэсли Франса завершил свой переход из Фламенго в Рому, за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик.
О трансфере римский клуб объявил на своем официальном сайте.
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Контракт 21-летнего футболиста с "джаллоросси" рассчитан до июня 2030 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.
Benvenuto a Roma, Wesley 🇧🇷💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/csgRfTdQGc— AS Roma (@OfficialASRoma) July 28, 2025
В итальянской команде бразилец будет вступать под 43-м номером.
✍️ Wesley è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) July 28, 2025
📄 https://t.co/2T6lCrLlgo#ASRoma pic.twitter.com/4yS4ZTRlfe
В минувшем сезоне Уэсли провел за Фламенго во всех турнирах 28 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Отметим, что на замену Уэсли Фламенго подписал защитника Эмерсона Рояла из Милана.
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