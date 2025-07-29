Бразильский талант стал одноклубником Довбика в Роме

Бразильский правый защитник Уэсли Франса завершил свой переход из Фламенго в Рому, за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик.

О трансфере римский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Рома продлила контракт со своим лидером

Контракт 21-летнего футболиста с "джаллоросси" рассчитан до июня 2030 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

В итальянской команде бразилец будет вступать под 43-м номером.

В минувшем сезоне Уэсли провел за Фламенго во всех турнирах 28 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Отметим, что на замену Уэсли Фламенго подписал защитника Эмерсона Рояла из Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!