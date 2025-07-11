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Футбол

Рома продлила контракт со своим лидером

Миле Свилар связал свое будущее с римлянами.
Сегодня, 15:37       Автор: Василий Медвидь
Миле Свилар / Getty Images
Миле Свилар / Getty Images

Итальянская Рома сохранила в своем клубе одного из своих лидеров.

Римляне продлили контракт с Миле Свиларом. Об этом сообщила пресс-служба «волков».

Серб подписал соглашение до 2030 года. Финансовые детали соглашения неизвестны.

В прошлом сезоне Свилар провел 38 матчей в Серии А, из которых 16 «всухую».

Напомним, ранее сообщалось, что Рома отпустила конкурента Довбика в Турцию.

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