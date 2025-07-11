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Футбол

Рома отпустила конкурента Довбика в Турцию

"Волки" лишились одного из нападающих.
Сегодня, 00:10       Автор: Антон Федорцив
Эльдор Шомуродов / Getty Images
Эльдор Шомуродов / Getty Images

Форвард Эльдор Шомуродов покинул итальянскую Рому. Опытный узбек будет выступать за турецкий Истанбул Башакшехир, сообщает официальный сайт клуба.

"Оранжево-синие" взяли нападающего в аренду. Стороны предусмотрели в соглашении опцию выкупа за 7 млн евро при выполнении определенных условий. Также Башакшехир отдаст "волкам" 10  от потенциальной продажи Шомуродова в будущем.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 37 поединков во всех турнирах (7 голов, 5 ассистов). Ранее он выступал за итальянские Кальяри, Специю, Дженоа, российский Ростов, а также узбекские Бунедкор и Машал.

Тем временем итальянская Болонья объявила о переходе форварда Чиро Иммобиле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Истанбул Башакшехир Эльдор Шомуродов

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