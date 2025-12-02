Фламенго сломал трофей Либертадорес во время победного парада

Игроки Фламенго не очень аккуратно обращались с трофеем Копа Либертадорес.

Напомним, что накануне "красно-черные" обыграли в финале Палмейрас и стали первым бразильским клубом, выигравшим турнир четыре раза.

Однако к историческому достижению добавилась и небольшая оплошность. На фотографиях с триумфального парада можно заметить, что у трофея в какой-то момент отвалилась фигура сверху.

Фламенго довольно быстро сориентировался в ситуации и решил проблему самым традиционным способом - трофей склеили скотчем.

Flamengo taped up the figurine at the top of the Copa Libertadores trophy after it broke during their title celebrations 😅🏆 pic.twitter.com/4NCXKDRwt0 — B/R Football (@brfootball) December 1, 2025

Ранее также сообщалось, что Динамо наоборот установило антирекорд.

