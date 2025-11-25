Чемпион Формулы-2 покинул Астон Мартин

Резервный пилот Астон Мартин Фелипе Другович решил покинуть команду.

Официально 25-летний бразилец ушел из команды после Гран-при Лас-Вегаса.

Другович выиграл Формулу-2 в 2022 году и после этого присоединился к Астон Мартин. Однако после этого не провел ни одного полноценного сезона.

Потому пилот решил уйти из команды, чтобы гоняться в Формуле-Е. Его место резервного пилота займет Джек Кроуфорд.

