Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню

Пилот Феррари Шарль Леклер интересен другим командам. Триумфатор сезона-1978 Марио Андретти поразмыслил о потенциальной смене прописки гонщиком Скудерии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Я большой поклонник Леклера. Если бы он действительно хотел однажды сменить команду, то сразу бы посоветовал ему выбрать Кадиллак.

Но Феррари есть Феррари, рано или поздно вернется. Так было всегда", – заявил легендарный американец.

Андретти входит в совет директоров Кадиллак. Американская конюшня готовится дебютировать в чемпионате в следующем году. Сначала новая команда будет использовать двигатели Феррари.

К слову, ранее Леклер озвучил цель выступлений в составе Скудерии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!