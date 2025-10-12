Леклер: "Моя цель — вернуть Феррари на вершину"

Пилот Феррари Шарль Леклер рассказал о том, чего он хотел бы достичь в своей карьере гонщика.

"Чего я действительно хочу, так это ни о чём не сожалеть. Оглядываясь назад, я хочу быть уверен, что сделал всё возможное, чтобы достичь цели.

Получится у меня или нет не знаю, ведь я не могу контролировать всё. Но, по крайней мере, я понимаю, что находится под моим контролем, и постараюсь выложиться на полную. Я бы хотел чаще побеждать мы работаем над этим. У меня по-прежнему очень высокая мотивация.

Мой долг и моя цель остаются теми же – вернуть Феррари на вершину. Я сделаю все возможное, чтобы добиться этого.", — приводит слова Леклера FormulaPassion.it.

Ранее другой пилот Феррари поделился советами для Оскара Пиастри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!