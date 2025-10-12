iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Леклер: "Моя цель — вернуть Феррари на вершину"

Поделился мотивацией.
Вчера, 12:22       Автор: Валентина Чорноштан
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер рассказал о том, чего он хотел бы достичь в своей карьере гонщика.

"Чего я действительно хочу, так это ни о чём не сожалеть. Оглядываясь назад, я хочу быть уверен, что сделал всё возможное, чтобы достичь цели.

Получится у меня или нет не знаю, ведь я не могу контролировать всё. Но, по крайней мере, я понимаю, что находится под моим контролем, и постараюсь выложиться на полную. Я бы хотел чаще побеждать мы работаем над этим. У меня по-прежнему очень высокая мотивация.

Мой долг и моя цель остаются теми же – вернуть Феррари на вершину. Я сделаю все возможное, чтобы добиться этого.", — приводит слова Леклера FormulaPassion.it.

Ранее другой пилот Феррари поделился советами для Оскара Пиастри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

Статьи по теме

Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню
Леклер: Я бы хотел, чтобы мы побеждали чаще Леклер: Я бы хотел, чтобы мы побеждали чаще
Менеджер Леклера назвал проблемы Феррари в чемпионате Менеджер Леклера назвал проблемы Феррари в чемпионате
Хавбек сборной Польши забил Литве с углового Хавбек сборной Польши забил Литве с углового

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:53
Хавбек сборной Польши забил Литве с углового
Формула 100:29
Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню
ЧМ-202600:10
Отборочный турнир ЧМ-2026: Польша одолела Литву, Румыния дожала Австрию, Хорватия разгромила Гибралтар
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Дания дома обыграла Грецию
ЧМ-202623:20
Сборная Фарер обновила собственный рекорд побед
Другие22:47
Бондарев завершил подиумом дебютный сезон итальянской Формулы-4
Европа22:05
Депай стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов всех времен
ЧМ-202621:36
"Нас это не тревожит": тренер Азербайджана замахнулся на победу над сборной Украины
ЧМ-202620:55
Нидерланды уверенно одолели Финляндию
Европа20:24
Ребров отреагировал на интерес Панатинаикоса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK