Хэмилтон – о Пиастри: "Единственный совет - не отдавай позиции"

Дал лаконичный совет Пиастри в борьбе за титул.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что нужно совершить пилоту Макларена Оскара Пиастри, чтобы выиграть этот чемпионат.

"Я бы не стал ничего советовать Пиастри - мы ведь соперники (смеётся). Единственное, что могу ему посоветовать - не отдавать позиции.

Я не общался с ним, поэтому не знаю, какое у него сейчас настроение", — цитирует слова Хэмилтона Motorsportweek.

Напомним, сейчас Пиастри занимает первое место в общем зачёте Формулы-1, набрав 336 баллов.

Ранее пилот Феррари установил новый рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!