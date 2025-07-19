Шумахер-младший подтвердил переговоры по возвращению в Формулу-1

Немец близок к сотрудничеству с новой командой.

Конюшня Кадиллак ведет поиск пилотов на сезон-2026. Сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер общается с руководством американской команды, сообщает Motorsport.

"Да, конечно, переговоры продолжаются. До сих пор общение было очень положительным. И они уже наняли невероятное количество людей к дебюту.

Это честь быть частью этого, вести с ними переговоры. И я нахожусь в этой замечательной позиции", – заявил немецкий пилот.

В нынешнем сезоне Шумахер-младший защищает цвета Альпин в WEC. В чемпионате гиперкаров его экипаж набрал 36 очков (13-е место). Под эгидой F1 гонщик провел два сезона за Хаас.

Кстати, ранее Кадиллак определился с принципом выбора пилотов на следующий год.

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