Ферстаппен нашел область развития для Ред Булл

Чемпион подытожил Гран-при Мексики.
Сегодня, 11:26       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Нидерландец Макс Ферстаппен финишировал третьим в Мехико. Пилот Ред Булл указал конюшне на зоны улучшения, сообщает Sky Sports.

"Иначе мыслить стратегически – это хорошо, но самое важное остается то, что нам нужно быть быстрее. У нас были очень хорошие гонки, но даже когда побеждали, то по состоянию резины Макларен все еще был довольно силен. А если у них еще и в целом лучший темп, то шансов нет", – рассказал действующий чемпион.

Отдельно Ферстаппен поразмыслил о финальных кругах гран-при. Нидерландский гонщик быстро настигал Шарля Леклера из Феррари и ожидал пройти того. Однако, виртуальный сейфти-кар эти планы сорвал.

"Софт" уже изнашивался, это была приятная борьба до конца – но все хорошо. Бывает. Порой VSC или автомобиль безопасности работает на тебя, в другой раз – против. Мне очень понравилась борьба с Шарлем. У нас всегда имеем отличные схватки", – заявил пилот.

В общем зачете пилотов Ферстаппен идет на 3-й позиции. В активе нидерландца 321 очко за четыре этапа до конца сезона. Отставание гонщика Ред Булл от первого места – 36 пунктов.

Напомним, пилот Макларен Ландо Норрис выиграл Гран-при Мексики и стал лидером сезона-2025.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Мексики

