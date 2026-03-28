Сборная Украины U-18/19 потерпела второе поражение в отборе на Евро-2027

Украинские юноши уступили сверстникам из Чехии.
Сегодня, 20:38       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины U-18/19 / УАФ
В субботу, 28 марта, сборная Украины U-18/19 провела свой второй матч в квалификации чемпионата Европы-2027.

После поражения 1:2 от Финляндии в первом поединке подопечные Александра Сытника снова проиграли, уступив чехам со счетом 1:3.

В дебюте матча чехи повели в противостоянии благодаря голу Николы Ядринчека, однако до перерыва украинцам удалось отыграться усилиями Дмитрия Зудина, который реализовал пенальти.

Тем не менее во втором тайме Ян Якуб Янега снова вывел чешскую команду вперед, а под занавес встречи Ондрей Фролик установил окончательный счет.

Чехия U-19 - Украина U-18/19 3:1

Голы: Ядринчек, 7, Янега, 69, Фролик, 90+3 - Зудин, 25 (пен.)

В заключительном матче квалификации сборная Украины 31 марта встретится с Эстонией.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная Украины досрочно квалифицировалась на Евро-2026.

