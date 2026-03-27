"Задача не выполнена": Шевченко отреагировал на вылет сборной Украины из квалификации ЧМ-2026

Глава УАФ рассказал, когда будут приняты решения по итогам выступления в отборочном цикле.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Накануне украинская команда уступила 1:3 шведам и прекратила борьбу за выход на мировое первенство.

"Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена.

Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной", - приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Во вторник, 31 марта, сборная Украины проведет товарищеский матч с Албанией.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Швеция (1:3).

