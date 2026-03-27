"Мой контракт заканчивается": Ребров сделал заявление о своем будущем после поражения от Швеции

Тренер сборной Украины высказался о своей работе во главе национальной команды.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свое будущее в национальной команде после поражения от Швеции.

Накануне "сине-желтые" уступили шведам 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 и прекратили борьбу за выход в финальную часть турнира.

По словам наставника национальной сборной, пока он не получал предложения от УАФ о продолжении сотрудничества.

"Мой контракт заканчивается скоро. Я не получал предложение из УАФ, если получу - я его посмотрю. Сейчас у меня заканчивается контракт, так что через два месяца узнаете", - приводит слова Реброва Суспільне Спорт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

