"Мой контракт заканчивается": Ребров сделал заявление о своем будущем после поражения от Швеции
Тренер сборной Украины высказался о своей работе во главе национальной команды.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свое будущее в национальной команде после поражения от Швеции.
Накануне "сине-желтые" уступили шведам 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 и прекратили борьбу за выход в финальную часть турнира.
По словам наставника национальной сборной, пока он не получал предложения от УАФ о продолжении сотрудничества.
"Мой контракт заканчивается скоро. Я не получал предложение из УАФ, если получу - я его посмотрю. Сейчас у меня заканчивается контракт, так что через два месяца узнаете", - приводит слова Реброва Суспільне Спорт.
