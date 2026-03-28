Юношеская сборная Украины досрочно квалифицировалась на Евро-2026

Украинская команда стала недосягаемой для соперников в своей отборочной группе.

Юношеская сборная Украины досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы-2026 U-19.

Подопечные Дмитрия Михайленко в первом туре элит-раунда квалификации одержали победу 1:0 над Северной Ирландией, а в субботу, 28 марта, во втором поединке разгромили со счетом 3:0 Казахстан.

Теперь украинская команда с шестью очками возглавила группу 5 и стала недосягаемой для соперников.

Читай также: "Задача не выполнена": Шевченко отреагировал на вылет сборной Украины из квалификации ЧМ-2026

В другом сегодняшнем матче в отборочном квартете Румыния сыграла вничью 0:0 с Северной Ирландией. После двух туров североирландцы и румыны имеют по одному набранному баллу, а на счету Казахстана три очка. Даже в случае итогового равенства очков с Украиной казахстанцы не смогут обойти "сине-желтых" из-за проигранной личной встречи.

Свой последний матч квалификации украинская сборная проведет 31 марта против Румынии.

На Евро-2026 победители семи отборочных групп элит-раунда присоединятся к хозяину Уэльсу в финальной стадии, которая будет проходить с 28 июня по 11 июля.

Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

