Юношеская сборная Украины завершила ничьей успешный отбор на Евро-2026

Украинские юноши разошлись миром со сверстниками из Румынии.
Сегодня, 19:28       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины U-19 / УАФ
Во вторник, 31 марта, юношеская сборная Украины провела свой заключительный матч элит-раунда квалификации Евро-2026 U-19.

Подопечные Дмитрия Михайленко в третьем туре отбора сыграли вничью 1:1 с румынами.

Читай также: Юношеская сборная Украины досрочно квалифицировалась на Евро-2026

Сборная Румынии вышла вперед в середине первого тайма благодаря голу Михая Томы. Однако во второй половине встречи румынская команда осталась вдесятером после удаления на 60-й минуте Золтана Беде, а под конец поединка Александр Каменский счет сравнял.

Румыния U-19 - Украина U-19 1:1

Голы: Тома, 26 - Каменский, 85

Румыния U-19: Рекешан, Гашпар (Котор, 84), Уркан, Фотин, Сенчуку, Петкулеску, Беде, Пырву (Вереш, 58), Нечулеску (Гера, 58), Стоян (Бошняг, 58), Тома (Мойса, 71).

Украина U-19: Марченко, Губенко, Шерстюк, Дигтярь, Калюжный, Плиш, Тютюнов (Сорока, 46), Оличенко (Кокодиняк, 80), Бойко (Есин, 66), Ухань (Каменский, 46), Боданов (Попов, 46).

Предупреждения: Стоян, Вереш.

Удаление: Беде, 60.

Сборная Украины выиграла свою группу 5 в элит-раунде квалификации, набрав семь очков. Ранее украинцы досрочно оформили выход на Евро-2026, одержав победы над Северной Ирландией (1:0) и Казахстаном (3:0).

На Евро-2026 победители семи отборочных групп элит-раунда присоединятся к хозяину Уэльсу в финальной стадии, которая будет проходить с 28 июня по 11 июля.

Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-19

